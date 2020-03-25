РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. В Домодедове обсудили возможность льгот для предпринимателей на аренду помещения в ситуации с распространением коронавируса, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

В среду в Домодедове обсудили меры поддержки бизнеса в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. На мероприятии присутствовали депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, глава городского округа Домодедово Александр Двойных и представители домодедовского бизнеса.

«Я подтвержу, что мы готовим предложения на совет депутатов о возможных мерах поддержки, связанных с льготами на арендную плату по муниципальному фонду. <…> Земельные налоги – это государственная услуга, здесь будет сложнее, здесь должно быть принято решение на уровне субъекта. На уровне местного самоуправления, мы можем по объектам недвижимости какие-то свои меры принять, решением совета депутатов и главы», - сказал президент торгово-промышленной палаты Домодедова Александр Пашков.

Глава городского округа Домодедово Александр Двойных подчеркнул, что льготы не будут касаться всех предприятий.

«У нас нет ощущения, что торговый блок, например, испытывает проблемы. Наоборот, в течение уже двух недель серьезный повышенный спрос, многие фиксируют двух - или трехкратное увеличение оборотов», - отметил Двойных.

Он также добавил, что спрос будет увеличиваться у маленьких магазинов, которые находятся рядом с домом, так как люди сейчас стараются минимизировать контакты и больше времени проводить у себя дома.

Для того, чтобы получить льготу на аренду, предприятие должно действительно в ней нуждаться.

«Во-первых, должен быть принцип нуждаемости. Мы не можем давать льготу всем. Во-вторых, должен быть принцип заявительного характера. То есть на льготу компания должна будет заявиться, мы должны понимать и видеть расчет, то есть падение оборотов в несколько раз, риск увольнения сотрудников», - сказал Двойных.

Кроме этого, будут рассматриваться компании, которые, в связи с постановлением правительства Московской области, временно закрылись. Например, заведения детского дополнительного образования, спортивные заведения.