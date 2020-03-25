РИАМО - 25 мар. Строительство нового инфекционного центра в новой Москве завершат в ближайшие недели, а через 5-7 дней будут готовы корпуса этого медцентра, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства по столице.
Центр рассчитан на 500 мест, из них половина — отделение интенсивной терапии.
«Возведение конструкций корпусов инфекционного центра в новой Москве планируется завершить в течение пяти-семи дней, после чего мы приступим к благоустройству и наладке инженерных систем», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
После того как корпусы будут готовы, рабочие приступят к благоустройству и наладке инженерных систем.
Инфекционный центр строится в поселении Вороновском около деревни Голохвастово. Здание возводят на территории общей площадью 43 гектара. Вместимость новой больницы составит 500 мест, 250 из них придется на отделение реанимации.
В строительстве новой клиники задействовано 35 компаний. Работают 5 тысяч человек и 1,2 тысячи единиц строительной техники.
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