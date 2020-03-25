РИАМО - 25 мар. Из-за ситуации с коронавирусом общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию будет перенесено на более позднюю дату, сообщил президент РФ Владимир Путин в среду.

Всероссийское голосование по поправкам предполагалось провести 22 апреля.

«Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность наших граждан, поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату», - сказал Путин в ходе обращения к нации, которое было посвящено ситуации с распространением коронавируса и первоочередным мерам властей в сложившихся условиях.

Законопроект о поправках в Конституцию РФ сначала был одобрен Госдумой, региональными заксобраниями и Советом Федерации. После этого его подписал президент России Владимир Путин, также законность поправок подтвердил Конституционный суд.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Число заразившихся по всему миру превышает 430 тысяч человек, в России 658 инфицированных.

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