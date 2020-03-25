РИАМО - 25 мар. В Московской области пожилым жителям будет выплачена материальная помощь, для ее получения не нужно будет подавать никаких документов и заявлений, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

С 26 марта пожилым жителям региона в возрасте от 65 лет начнут перечислять материальную помощь в размере 1,5 тысяч рублей, а вторая половина поступит после завершения самоизоляции, 14 апреля.

«Выплата поступит на счет автоматически, никаких заявление или дополнительных документов предоставлять нет необходимости», – подчеркнула министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В связи с эпидемиологической обстановкой, создавшейся распространением коронавирусной инфекции, в управлениях соцзащиты населения в Подмосковье на время прекращен прием документов для предоставления региональных мер соцподдержки.

«Жителям, которые уже получают меры социальной поддержки, все льготы и компенсации мы продлим автоматически, никаких документов и справок предоставлять не нужно. Мы просим соблюдать режим самоизоляции», – отметила министр.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 658 человек, заразившихся коронавирусом.

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