РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Уголовное дело по факту убийства женщины возбудили в подмосковном Красногорске, сообщила «РИАМО в Красногорске» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее в среду Telegram-канал «Красногорск» сообщил, что на улице Игоря Мерлушкина в микрорайоне Изумрудные холмы обнаружили тело женщины с множественными ранениями.

«Подтверждаю, что такое ЧП произошло. Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство», - сказала Врадий.