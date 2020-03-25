РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Огнеборцы ликвидируют пожар в частном доме на улице Никольской в Балашихе, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник ГУ МЧС России по Московской области.
«25 марта в 14:09 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Балашиха, улица Никольская, дом №45А. Локализация пожара на площади 10 на 10 квадратных метров», - сказала собеседник агентства.
В ликвидации пожара задействовано 12 человек и четыре единицы техники. О пострадавших не сообщается. Дальнейшая информация уточняется.
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