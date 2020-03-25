РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 мар. «Мособлгаз» увеличил количество бригад, которые выезжают на дом к пожилым людям старше 60 лет, жители округа пенсионного возраста стали регулярно пользоваться их услугами, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Сотрудники «Мособлгаза» оказывают все виды услуг, при необходимости клиенты могут пополнить смарт-карту для оплаты счетчиков», - говорится в сообщении.

Такая мера была введена для обеспечения безопасности жителей старшего поколения в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Бригады проинструктированы о мерах безопасности и используют индивидуальные средства защиты.

Оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8(800)200-24-09, на сайте предприятия или в филиале по адресу: город Щелково, улица Октябрьская, дом №20А, телефон: 8(496)516-80-04.