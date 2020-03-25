Пандемия COVID-19 породила у людей множество вопросов, связанных с вирусами. Чтобы помочь разобраться, РИАМО совместно с сетью «Читай-город» составили подборку научно-популярных книг по медицине и микробиологии. Возможно, более углубленное изучение вопроса поможет разобраться в происходящем и понять, на сколько велика угроза.

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Карин Меллинг «Вирусы. Скорее друзья, чем враги»

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Мы привыкли думать, что вирус — это что-то ужасное, а зачастую даже смертельное. Книга Карина Меллинга рассказывает об обратной стороне этого явления: оказывается, вирусы бывают не только зловредными и вызывающими болезни и инфекции, но и полезными. Они помогли человеку и другим живым существам эволюционировать и стать такими, какие они есть сейчас.

«Вирусы. Скорее друзья, чем враги» — это повествование о невидимом нам микроскопическом мире. Автор рассказывает о прошлом вирусов и их влиянии на нашу повседневную жизнь и глобальные мировые события. Также в книге собраны предположения о том, как люди смогут использовать их в дальнейшем.

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Ричард Престон «Эпидемия. Настоящая и страшная история распространения вируса Эбола»

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Ричард Престон рассказывает о тропическом вирусе, унесшем жизни многих жителей африканского континента в период с 1967 —1993 годы. Тогда болезнь, вызываемая вирусом Эбола, в 90 % случаев приводила к смерти.

Автор скрупулезно описывает симптомы и процессы, происходящие в организме зараженного человека.

«Эпидемия. Настоящая и страшная история распространения вируса Эбола» основана на реальных событиях и, по словам читателей, напоминает триллер.

В современных условиях, когда мир ищет вакцину от COVID-19, книгу можно порекомендовать для чтения людям с крепкой психикой.

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Андрей Сазонов «Мифы о микробах и вирусах: как живет наш внутренний мир»

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Написанная простым и понятным языком, книга врача-терапевта «Мифы о микробах и вирусах: как живет наш внутренний мир» преподносит читателю краткий курс микробиологии в доступной форме.

Издание из серии «Научпоп для всех» развенчивает популярные мифы о микромире. Автор отдельно останавливается на некоторых ошибочных диагнозах (например, несуществующем «дисбактериозе») и подсказывает, как более грамотно подходить к вопросу о своем здоровье.

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Соня Шах «Пандемия. Всемирная история смертельных вирусов»

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Журналистка Соня Шах доступным языком разъясняет, что такое патогены и как они распространяются, рассказывает историю вирусных заболеваний от Средневековья до настоящего времени. Под прицелом — оспа и малярия, птичий и свиной гриппы, Эбола и атипичная пневмония. Однако большая часть исследования посвящена холере.

В книге «Пандемия. Всемирная история смертельных вирусов» подробно рассмотрены социальные предпосылки и последствия распространения того или иного вируса, сделан акцент на ответственности общества и правительств за те или иные эпидемии.

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Фалинн Кох «Вирусы и микробы. Научный комикс»

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Комикс для школьников, интересующихся медициной и биологией, рассказывает о микромире, иммунитете, прививках и истории опаснейших эпидемий.

В создании книги «Вирусы и микробы. Научный комикс» американской художницы Фалинн Кох принимали участие врачи и ученые. Так что приключения бактерии Бубонной чумы и вируса Желтой лихорадки имеют под собой полностью научные основания. Книга предназначена для читателей от 8 лет.

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Мартин Блейзер «Плохие бактерии, хорошие бактерии»

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Доктор Мартин Блейзер руководит в нью-йоркском университете программой, посвященной микрофлоре, и больше 30 лет изучает бактерии, живущие в симбиозе с человеком.

В книге «Плохие бактерии, хорошие бактерии» он рассуждает о негативных последствиях развитой медицины — увеличивающейся из года в год частотности заболеваний диабетом, ожирением, астмой, аллергией.

Книга рассказывает об отличии патогенных бактерий от полезных, обоснованности использования антибиотиков в тех или иных случаях, а также отвечает на главный вопрос — как повысить иммунитет и победить хронические болезни.

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Мойзес Веласкес-Манофф «Эпидемия стерильности»

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Автор «Эпидемии стерильности» исследует аллергию и аутоиммунные заболевания и приходит к неутешительному выводу, что рост их числа связан с излишней склонностью современного человека к гигиене.

Решать проблему подобных заболеваний Веласкес-Манофф предлагает с помощью гельминтотерапии — экспериментального метода, основанного на добровольном заражении своего организма паразитами.

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