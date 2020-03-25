РИАМО – 25 мар. Центральный банк России порекомендовал кредитным организациям дать ипотечные каникулы и реструктурировать займы для больных коронавирусом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Для того, чтобы получить такие послабления, заемщикам нужно будет предоставить официальное подтверждение заболевания.

«Реструктурировать долг ипотечного заемщика предлагается, даже если он уже пользовался ипотечными каникулами. При этом в ЦБ призвали кредитные организации связываться с заразившимися клиентами по телефону, а граждан — приносить необходимые документы в отделение уже после выздоровления», — говорится в материале.

Кром того, ЦБ рекомендовал давать послабления для клиентов, которые уже вылечились и решили рестуруктурировать долг.

Также больным коронавирусом могут не начислять пени, неустойки и штрафы.Регулятор попросил страховые компании отсрочить регулярные платежи для таких клиентов и не штрафовать страхователей за не предоставленные вовремя документы.

В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 120 новых случаев — в Москве и шесть — в Подмосковье. Общее число случаев заражения по России выросло до 658.

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