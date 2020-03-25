РИАМО – 25 мар. Юморист и певец Владимир Винокур рассказал, что отметит свой день рождения среди родных и близких, сообщает Nation News.

Винокур отметил, что сейчас – в условиях карантина – он соблюдает все меры предосторожности.

«Носим маски, протираем руки, посуду. Так что все нормально. Пройдут тяжелые времена, и мы будем улыбаться. Дай бог», — отметил он.

31 марта Владимиру Винокуру исполнится 72 года.

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