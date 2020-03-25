РИАМО - 25 мар. Бесплатный проезд в столичном общественном транспорте временно приостановили для студентов колледжей и вузов, а также для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мера – непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», – написал Собянин на своем персональном сайте.
Ранее мэр распорядился приостановить работу городских библиотек и учреждения культурно-досугового типа. В ресторанах, барах, кафе запрещается курение кальянов. Временно приостанавливается деятельность ночных клубов и дискотек.
В торгово-развлекательных центрах приостанавливается работа детских комнат, кинотеатров, фитнес-клубов и других заведений массового посещения. Новые меры коснутся работы центров госуслуг.
Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.
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