РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 мар. Библиотеки городского округа Щелково проводят встречи со своими читателями в режиме онлайн в связи с отменой всех массовых мероприятий, так в среду сотрудники Щелковской детской библиотеки провели эфир «Книжка про книжки» для юных читателей, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На неделю в разных библиотеках городского округа запланирован ряд мероприятий: онлайн-экскурсии викторины и выставки, чтение сказок, а также обзоры различных произведений», - говорится в сообщении.

Более подробную информацию по каждой библиотеке можно узнать в официальной группе «ВКонтакте»: - Щелковская библиотека семейного чтения, - Медвежье-озерская сельская библиотека, - Щелковская юношеская библиотека, - Щелковская детская библиотека,- Щелковская центральная библиотека.