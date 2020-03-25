РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. Бизнесмены городского округа Домодедово могут получить ответы на интересующие их вопросы в ситуационном центре Торгово-промышленной палаты округа, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

В Домодедове в среду обсудили меры поддержки бизнеса в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. На мероприятии присутствовал депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов, глава городского округа Александр Двойных и представители бизнеса.

«Нами было принято решение создать ситуационный центр на базе Торгово-промышленной палаты, где мы будем собирать все вопросы. Не могу сказать, что пока круглосуточно, но в рабочее время будем собирать все вопросы от бизнесменов Домодедова, перерабатывать и давать на них ответы», - сказал президент Торгово-промышленной палаты Домодедова Александр Пашков.

Он отметил, что сейчас в интернете очень много информации, в которой бизнесмены не всегда самостоятельно могут разобраться.

«Мы хотим через систему палат, в первую очередь Домодедова, сделать такой фильтр, где можно было давать актуальную, объективную информацию нашим бизнесменам», - заключил Пашков.

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