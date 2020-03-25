РИАМО – 25 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что удаленная работа не скажется негативно на деятельности чиновников, сообщает Газета.ru.

По его мнению, качество работы зависит от людей и иногда даже дома оно повышается.

«Категорически не соглашусь, что эффективность работы дистанционно ниже, чем работы на рабочем месте», — ответил Песков.

Пресс-секретарь ранее говорил, что некоторые сотрудники администрации президента перейдут на удаленную работу, если это позволяет их функционал.

Всего в России число случаев заражения коронавирусом составило 658.

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