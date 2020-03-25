РИАМО - 25 мар. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что на проведение парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной может повлиять эпидемиологическая ситуация в стране, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Проводить или не проводить… Если проводить, то в каком формате… Это будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации», — сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что пока по вопросу об отмене парада окончательного решения нет, поэтому подготовка продолжается. Организаторы парада должны, с одной стороны - отдать должное героизму советского народа, а с другой стороны - защитить от опасности здоровье россиян.
В этом году в праздничном параде поучаствует 15 тысяч человек, ежегодно парад проводится 9 мая на Красной площади. На торжество приглашены иностранные делегации.
Из-за эпидемии коронавируса уже отменились важные мероприятия этого года: песенный конкурс «Евровидение», Олимпийские игры, футбольный чемпионат Евро-2020 и другие.
Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.
На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 435 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 19 тысяч заболевших, выздоровели почти 112 тысяч пациентов.
В России зафиксировано 658 случаев заражения, 29 пациентов выздоровели.
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