РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Неизвестные вандалы разбили стекло на автомобиле в микрорайоне Кузнечики Подольска, в настоящее время разыскиваются очевидцы происшествия, сообщила «РИАМО в Подольске» хозяйка автомобиля.

«Ищем очевидцев вандализма. Разбили стекло у автомобиля, который был припаркован на пересечении бульвара 65-летия Победы и улицы Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики. Инцидент произошел либо ночью, либо утром 24 марта. Просим всех, кто был очевидцем данного происшествия написать Дарье Меньшиковой в соцсети «ВКонтакте»», - сказала хозяйка машины.

Она отметила, что по данному инциденту написала заявление в полицию.