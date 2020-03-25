РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. Сотрудники ГИБДД Подольска во время рейда «Детское кресло» выявили трех водителей, нарушивших правила перевозки детей, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск Игорь Русаков.

В среду отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск провел оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло».

«За время рейда сотрудники ОГИБДД выявили троих водителей, нарушивших требования к перевозке детей, установленные правилами дорожного движения. На них наложили административные штрафы в размере 3 тысяч рублей на каждого», – сказал Русаков.

Маленькие пассажиры – это одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Штатные системы безопасности автомобиля не рассчитаны на их защиту. Поэтому при перевозке детей необходимо использовать детские удерживающие устройства, соответствующие возрасту, росту и весу ребенка.