РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Жителей подмосковного Подольска попросили не выбрасывать на улицу кошек и собак с животным коронавирусом, так как их болезнь не передается людям и не является Covid-19, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

«От всеобщей тревоги начали страдать и домашние животные, которые по несчастливой случайности являются носителями болезни под названием «коронавирус». Бедных питомцев просто выбрасывают на улицу, опасаясь, что они могут заразить семью. Но человеческий и животный коронавирус - это совершенно разные вирусы, и животные не могут быть переносчиками Covid-19», - говорится в сообщении.

Коронавирус у кошек и собак совершенно не схож с человеческим, характеризуется проблемами с пищеварительной системой, не передается людям, носит полное название «коронавирусный энтерит» и не имеет ничего общего с респираторным коронавирусом Covid-19, который сейчас охватил весь мир.

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