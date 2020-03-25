РИАМО - 25 мар. На горячую линию по коронавирусу позвонило почти 27 тысяч жителей Подмосковья за девять дней, специалисты дают консультацию с 16 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«Горячая линия необходима для того, чтобы жители Подмосковья могли сообщить о своем возвращении на территорию РФ, задать интересующие вопросы, а также оставить заявление на оформление электронного больничного листа», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Она добавила, что операторы работают в круглосуточном режиме. В среднем за сутки специалисты обрабатывают порядка 3 тысяч звонков.
Также министерство здравоохранения Подмосковья запустило сайт, который посвящен профилактике коронавирусной инфекции, где можно получить все необходимые сведения о коронавирусе, о мерах, которые предпринимают власти для недопущения распространения инфекции.
В министерстве напомнили, что людям, недавно прилетевшим из-за границы, необходимо находиться на домашнем карантине в течение 14 дней со дня прибытия. Соблюдать условия изоляции важно, чтобы уберечь от болезни себя, своих близких и окружающих людей. Эта вынужденная мера поможет не допустить распространение инфекции.
Китайские власти сообщили о вспышке новой коронавирусной инфекции в городе Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент число заразившихся по всему миру составляет более 428 тысяч человек. В России число инфицированных достигло 658 человек.
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