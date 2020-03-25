РИАМО - 25 мар. Правительство Московской области установило величину прожиточного минимума в Подмосковье за четвертый квартал 2019 года на уровне 12272 рубля, соответствующее постановление имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить величину прожиточного минимума в Московской области за IV квартал 2019 года на душу населения — 12272 рубля, для трудоспособного населения — 13598 рублей, пенсионеров — 9240 рублей, детей — 11887 рублей», - говорится в документе.

В третьем квартале 2019 года прожиточный минимум на душу населения составлял в Подмосковье 12897 рублей.