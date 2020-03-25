РИАМО - 25 мар. Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась в возрасте 94 лет, сообщает Nation News.

О смерти Макаровой рассказала ее дочь.

«Актриса была госпитализирована 4 марта. Она несколько недель находилась в одной из клиник Москвы, где ей помогали медики», - отмечается в материале.

Что стало причиной смерти Макаровой, пока не разглашается, однако известно, что она на протяжении долгого времени болела и страдала от астмы.

Где пройдет прощание, не сообщается. Информация об этом появится позже.

Макарова снялась во многих советских фильмах, особенно популярными среди них стали: «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Молодая гвардия», «Русское поле», «Женщины», «Сельский врач» и другие. Она также была лауреатом Сталинской премии первой степени.