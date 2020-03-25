РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в преднамеренном повреждении автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 35-летнего местного жителя о том, что неизвестный нанес ему телесные повреждения и повредил его автомобиль. Сумма материального ущерба составила более 63 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 33-летний местный житель. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.