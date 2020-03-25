РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В подмосковном Подольске региональный оператор «МСК-НТ» вывез навал мусора с улицы Батырева после жалобы жителя, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель регоператора.

Житель Подольска пожаловался в редакцию «РИАМО в Подольске», что на улице Батырева возле дома №4 регулярно образуется свалка. Он опасался ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, которая усугублялась непосредственной близостью школы, поликлиники и больницы.

«Бункер вывозится в соответствии с графиком по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В очередной раз 25 марта вывезли мусор из бункера по графику. Очень часто происходят большие сбросы мусора из находящегося вблизи частного сектора и несанкционированные сбросы строительного мусора в бункер, а если он занят, то кидают рядом», - сказал представитель регионального оператора.

По его словам, как только региональный оператор вывез мусор, бункер практически сразу снова загрузили мусором. Поэтому управляющая компания сделала дополнительную заявку на вывоз мусора 25 марта вне графика.