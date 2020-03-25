РИАМО - 25 мар. Для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-2019 в Москве вводят дополнительные меры безопасности, они коснутся работы многофункциональных центров госуслуг, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Со среды некоторые услуги перестанут предоставлять в центрах госуслуг «Мои документы».

«Временно приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров услуг на территории Москвы», - говорится в документе.

Меры не коснутся услуг, предоставление которых могут осуществить только в МФЦ. При этом должна быть обеспечена предварительная запись граждан.

Ранее мэр распорядился приостановить работу городских библиотек и учреждения культурно-досугового типа. Также запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 120 новых случаев заражения коронавирусом.

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