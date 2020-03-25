РИАМО - 25 мар. Глава городского округа Реутов Станислав Каторов лично проверил организацию и безопасность проведения уборки и дезинфекции в подъездах многоквартирных домов, гооврится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 14 марта мы держим на особом контроле вопрос дезинфекции и уборки подъездов в многоквартирных домах, мест общественного пользования. Сегодня мы проверили, каким образом происходит дезинфекция и уборка, ознакомились с мобильным приложением, благодаря которому можно фиксировать проделанную работу в подъездах, обсудили необходимость соблюдения требований в проведении уборки», - сказал Каторов.

С 23 марта 2020 года качество уборки в подъездах домов Реутова начали проверять еще и с использованием мобильного приложения Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области, все управляющие компании ежедневно отчитываются о проведенной уборке. Всего в Реутове 1 256 подъездов. На сегодняшний день к приложению подключены 70% подъездов, остальные будут подключены в ближайшие дни.

«Коронавирус в первую очередь представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Даже не чувствуя симптомов заболевания, можно быть его носителем. Прошу пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, жителям Подмосковья старше 65 лет по распоряжению губернатора Андрея Воробьева будет выплачена разовая материальная помощь в размере 3 000 рублей», - обратился Каторов к жителям Реутова.

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