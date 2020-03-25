РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. В городском округе Домодедово приостановили выездные фискальные проверки бизнеса, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

В Домодедове в среду обсудили меры поддержки бизнеса в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. На мероприятии присутствовал депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов, глава городского округа Александр Двойных и представители бизнеса.

«В понедельник (23 марта - ред.) мы поговорили с начальником налоговой о том, что приостанавливаются все выездные фискальные проверки. Это была инициатива Торгово-промышленной палаты для того, чтобы сегодня не отвлекать бизнес на отдельную работу, связанную с подготовкой и предоставлением документов», - сказал Двойных.

Он также добавил, что если у представителей бизнеса есть жалобы и нарекания по работе надзорных фискальных органов, то они могут обратиться в Торгово-промышленную палату Домодедова.