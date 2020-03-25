РИАМО - 25 мар. Меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции усиливают в Москве, со среды в столице приостановят оказание стоматологических услуг, за исключением крайних случаев, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Временно приостановить оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме», - говорится в указе.
Ранее мэр распорядился приостановить работу городских библиотек и учреждения культурно-досугового типа. Также в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах города запрещается курение кальянов. Кроме того, новые меры коснутся работы МФЦ — некоторые услуги перестанут предоставлять в центрах.
Вспышка коронавируса произошла в гор де Ухань в центральном Китае конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 425 тысяч случаев заражения. В РФ выявлено 658 случаев заражения. За минувшие сутки в Москве зафиксировали 120 новых случаев коронавируса. В городе принимаются беспрецедентные меры для борьбы с распространением инфекции.
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