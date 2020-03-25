РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Волонтеры Подольского благочиния приглашают добровольцев присоединиться к движению и вместе помогать нуждающимся, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры Подольского благочиния, соблюдая меры безопасности, продолжают помогать нуждающимся людям, несмотря на тревожные новости о распространении коронавируса.

«Мы стараемся сейчас по возможности развозить помощь пожилым подопечным и семьям с детками на дом. На этой неделе волонтеры выезжали к трем подопечным семьям. Друзья, приглашаем всех добровольцев вступить в наши ряды! Волонтеры и автоволонтеры! Вы нам очень нужны! По всем вопросам пишите нашим кураторам», - говорится в сообщении.

Волонтерское движение ранее помогло маме двух приемных мальчиков со сложными врожденными заболеваниями из Ярославской области: отправили вещи, игрушки, книги, DVD-проигрыватель. Также помогли матери с сыном-инвалидом, у которых пенсии уходят на оплату квартиры и покупку продуктов, а на одежду уже не хватает. Кроме того, закупают и выдают лекарства первой помощи бездомным и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые как и люди из рабочих домов идут в «Лавку добра» постоянно.