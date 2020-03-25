Карантин – прекрасный повод провести время в компании интересной книги. РИАМО совместно с сетью «Читай-город» предлагают познакомиться с культовыми книгами, о которых вы наверняка не раз слышали, но до них не доходили руки. Удивительные хитросплетения судеб героев – средневекового лекаря, татуировщика в немецком лагере смерти, одинокой женщины, self-made man, человека из 2045 года и многих других – помогут отвлечься от насущных проблем, тревожных мыслей и скоротать домашний вечер.

Хезер Моррис «Татуировщик из Освенцима»

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Роман основан на реальной истории Людвига (Лале) Соколова – еврейского предпринимателя, пережившего холокост. Попав в Освенцим, Лале становится татуировщиком и набивает номера новым заключенным, за что получает некоторые привилегии. Однажды он встречает молодую девушку Гиту, в которую отчаянно влюбляется и пытается помочь ей и другим заключенным. Лале решился рассказать свою историю лишь в 2003 году после смерти Гиты. Он всю свою жизнь опасался преследования и чувствовал вину за то, что прислуживал нацистам.

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Евгений Водолазкин «Лавр»

сайт «Читай-город»

Роман Евгения Водолазкина кажется особенно актуальным в период пандемии коронавируса. Герой романа «Лавр» — средневековый врач. Обладая даром исцеления, он не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так его жизнь превращается в житие. Он выхаживает чумных и раненых, убогих и немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его дар. Филолог, специалист по древнерусской литературе, Евгений Водолазкин причудливо смешивает в книге разные эпохи и языковые стихии, даря читателю не гербарий, но живой букет.



Стивен Кинг «Зеленая миля»

сайт «Читай-город»

Культовый роман Стивена Кинга открывает читателю пугающий мир тюремного блока для приговоренных к смертной казни на электрическом стуле. История повествуется от лица надзирателя Пола Эджкомба. Невинно осужденный за изнасилование афроамериканец Джон Коффи меняет мировоззрение главного героя. Звание современной классики этому роману обеспечили поднятые автором острые философские проблемы, которые дополняет мастерски воссозданная атмосфера ужаса, которую чувствуют люди на пороге смерти.

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Халед Хоссейни «Тысяча сияющих солнц»

сайт «Читай-город»

Вторая книга Халеда Хоссейни, ставшая мировым бестселлеромв 2007 году, – пронзительная история о судьбе двух непохожих женщин в охваченном войной Афганистане. Действие романа затрагивает промежуток с середины ХХ века до начала 2000-х. Мариам – незаконная дочь богатого бизнесмена, с детства познавшая тяготы жизни. Лейла –любимая дочка в дружной семье, мечтающая об интересной и прекрасной жизни. Между героинями нет ничего общего, но война связывает их судьбы. Эта история о великой силе любви и дружбы, которая заставляет сердца сжиматься от боли и радости.

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Эрих Мария Ремарк «Три товарища»

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Самый трагический и пронзительный роман ХХ века о любви и дружбе. Три товарища – Роберт Локамп, Отто Кестер и Готтфрид Ленц пытаются приспособиться к мирной жизни после юности, проведенной на страшной войне. Книга Ремарка – одно из лучших произведений, посвященных «потерянному поколению». Она, в первую очередь, о жажде к жизни, человечности и настоящей поддержке.

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Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу»

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Фантастическая юмористическая повесть «Понедельник начинается в субботу» вышла в 1965 году с подзаголовком «Сказка для научных работников младшего возраста». Ее герои, сотрудники НИИ Чародейства и Волшебства, – маги и магистры, молодые энтузиасты, которые жаждут познать мир и преобразовать его. Их ждут машина времени и изба на курьих ножках, выращивание искусственного человека и усмирение выпущенного из бутылки джинна. Повесть братьев Стругацких понравится не только любителям фантастики, но и тем, кто интересуется реалиями СССР, которые представлены через призму сатиры.

Джек Лондон «Мартин Иден»

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«Мартин Иден» – самый известный, частично автобиографический роман Джека Лондона о простом человеке из рабочего класса, который «сделал себя сам». Главный герой, удачно вступившись в драке за незнакомца, попадает в благородное общество. Встреча с прекрасной Руфью Морз пробуждает в неотесанном простаке Мартине желание стать лучше и умнее. Упорство героя и вера в собственные силы вдохновили не одно поколение читателей.

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Грегори Робертс «Шантарам»

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Книга-исповедь Грегори Робертса стала настоящим прорывом в книжном мире нулевых – ею продолжают зачитываться тысячи человек. Сюжет повествует о приключениях бывшего наркомана и грабителя, сбежавшего в Индию из тюрьмы в Австралии. Он приезжает в Бомбей по фальшивому паспорту и быстро вливается в местную жизнь, полную удивительных событий. Автор в философском ключе осмысливает то, как падший человек может стать «Шантарам» – мирным.

Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества»

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Роман колумбийского писателя считают одним из популярнейших произведений магического реализма. «Сто лет одиночества» рассказывает удивительную история города Макондо, затерянного где-то в джунглях, через перипетии судьбы членов семейства Буэндиа. Невероятные магические события служат зеркалом, в котором отражается истинная история Латинской Америки.

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Фредрик Бакман «Здесь была Бритт-Мари»

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Шведский писатель Фредрик Бакман, автор всемирно известного романа «Вторая жизнь Уве», предлагает читателям снова погрузиться в уютный мир маленьких людей с большими сердцами. Главная героиня романа «Здесь была Бритт-Мари» не выносит беспорядка и хаоса, ее жизнь идет строго по расписанию. Узнав об измене мужа, Бритт-Мари решает все изменить и отправляется в крохотный поселок Борг, где становится тренером детской футбольной команды.

Харпер Ли «Убить пересмешника»

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Культовый роман Харпер Ли – история переломной эпохи, когда ксенофобия, расизм, нетерпимость и ханжество, присущие американскому югу, начинают уходить в прошлое. Сюжет и персонажи романа основаны на наблюдениях автора за событиями, происходившими в ее родном городе в 1936 году. Повествование ведется от лица шестилетней девочки, чьими глазами мы видим, какова жизнь в мире взрослых. Отсюда и сочетание теплого юмора с обсуждением таких серьезных вещей, как изнасилование или социальное неравенство.

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Эрнест Клайн «Первому игроку приготовиться»

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Научно-фантастический роман-квест Эрнеста Клайна вышел в 2011 году и уже в 2018 был экранизирован. Действие сюжета разворачивается в 2045 году, где реальность тяжела и неприглядна, а человечество бежит от ужасных будней в виртуальную утопию ОАЗИС. Здесь можно быть кем угодно, жить, играть и любить на любой из десятков тысяч планет. Уэйд Уоттс мечтает выиграть главный приз – контроль над виртуальной вселенной. Поклонники любят книгу за множественные отсылки к поп-культуре 1980-х.

Кэтрин Стокетт «Прислуга»

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Роман «Прислуга» американской писательницы Кэтрин Стокетт повествует об афроамериканцах, работающих на белыхв городе Джексон в начале 1960-х годов. В 2011 году роман был экранизирован и номинирован на четыре премии «Оскар». Главные героини – темнокожие служанки Эйблин и Минни и молодая белая девушка Скитер, мечтающая стать писательницей. Их объединяет острое чувство справедливости и желание изменить существующий порядок вещей.

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Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»

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Дэниел Киз был дважды награжден за свою фантастическую историю, написанную сначала как рассказ, а после как полноценный роман. «Цветы для Элджернона» рассказывают об удивительном эксперименте, в котором принимает участие умственно отсталый 33-летний Чарли Гордон в надежде стать умнее. Роман написан в виде дневника от лица главного героя – читатель может проследить, как меняется сознание Чарли. Автор дает свой ответ на важнейшие философские вопросы нравственности: имеем ли мы право ставить друг над другом эксперименты, к каким результатам это может привести и какую цену мы готовы заплатить за то, чтобы стать «самым умным».

Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока»

сайт «Читай-город»

Писательница, известная по роману «Манюня», порадовала читателей историей одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах. Каждый герой книги – особенный, он, как большая часть маленького мира, таит в себе настоящие сокровища духа. «С неба упали три яблока» понравится любителям магического реализма в литературе, особенно поклонникам романа «Сто лет одиночества».

Артур Хейли «Аэропорт»

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Роман-бестселлер от признанного мастера производственного романа погрузит читателя в жизнь крупного аэропорта и расскажет, как все устроено. Это еще и увлекательная история о том, как Мэл Бейкерсфелд, главный управляющий аэропорта, пытается решить обрушившиеся на него проблемы. Это и пропавший пикап с едой для пассажиров, и самолет, перегородивший взлетную полосу, и семейные неурядицы.

Харуки Мураками «Норвежский лес»

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Роман «Норвежский лес» – одно из самых известных произведений популярнейшего японского писателя Харуки Мураками. Главный герой Тоору Ватанбэ вспоминает свои студенческие годы в Токио в середине 1960-х, когда город потрясали протесты. Герой взрослеет, наблюдая за ходом жизни, постепенно формируя собственное будущее. Это история потери близких и любимых людей, которая может вдохновить читателя не сдаваться даже в трудные моменты.

Марина Степнова «Женщины Лазаря»

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Необычная семейная сага о большой любви и нелюбви, предназначении и удивительном переплетении судеб, фоном для которой служит подлинная история России. Читатель на протяжении практически целого века следует за главным героем, гениальным ученым Лазарем Линдтом, и тремя его любимыми женщинами, совершенно разными по духу, жившими в разное время. Этот роман точно придется по душе любителям масштабных семейных саг.

Фэнни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»

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Практически после первого издания на русском языке роман «Жареные зеленые помидоры» стал культовой книгой в России. Сюжет завязан вокруг домохозяйки Эвелин Коуч, переживающей кризис среднего возраста, и ее свекрови Нинни Тредгуд, которая делится воспоминаниями о своей жизни в городке Полустанок в глубинке Алабамы, начиная с 1920-х. Теплый и воодушевляющий роман положительно оценила автор «Убить пересмешника» Харпер Ли.

Дафна Дюморье «Ребекка»

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Детективный роман Дафны Дюморье, принесший ей мировую известность, практически сразу после выхода был экранизирован культовым режиссером Альфредом Хичкоком. В центре сюжета – безымянная молодая девушка, которая становится женой недавно овдовевшего аристократа Максимилиана де Уинтера. Героиня чествует себя неуютно в новом доме, где все напоминает о трагически погибшей предшественнице – прекрасной Ребекке де Уинтер. После нескольких месяцев мучительных переживаний ей доведется узнать страшную правду о прошлом обитателей Мэндерли.