РИАМО - 25 мар. В Москве усиливают меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, будут временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Временно приостановить проведение в Москве досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных и иных мерприятий с очным присутствием граждан», - говорится в документе.

Будет временно приостановлено проведение развлекательных мероприятий и сопутствующих услуг в парках, ТРЦ и на аттракционах.

Также приостановят посещение гражданами зданий и строений, предназначенных преимущественно для массовых развлекательных мероприятий. Это коснется ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат. Также введут запрет на курение кальянов в ресторанах и барах.

Кроме того, новые меры коснутся работы МФЦ, некоторые услуги перестанут предоставлять в центрах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>