РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Три офиса многофункционального центра «Мои документы» в подмосковной Балашихе перейдут на особый режим работы с 26 марта в рамках профилактики коронавирусной инфекции, они будут принимать жителей только по предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Особый график работы МФЦ вводится в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева. Принятые меры помогут сократить количество людей в помещениях и уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции.

«С 26 марта и ориентировочно до 14 апреля количество предоставляемых услуг в МФЦ сократится, жителей будут принимать только по предварительной записи. На период особого режима работы будут оказываться только социально-значимые услуги. Получение заграничного паспорта к таковым не относится. Ознакомиться с перечнем услуг на время ограничения работы офисов можно на сайтах МФЦ и в соцсетях», - сказала директор МФЦ Балашихи Наталья Ломакина.

Она добавила, что по предварительной записи в Балашихе будут работать 3 офиса: на улице Советской, 4, в микрорайоне Железнодорожный – на улице Советской, 57, в микрорайоне Заря - на улице Ленина, 11А. По остальным адресам прием клиентов приостановлен.

Кроме этого, для жителей Балашихи старше 65 лет организуют бесплатно выезд сотрудников МФЦ на дом. Специалистов при посещении клиентов обеспечат средствами защиты - масками, перчатками и антисептиками.

Записаться на прием в МФЦ и оставить заявку на выезд сотрудников можно через региональный контактный центр по телефону 8(800)550-50-30. Для того, чтобы попасть на горячую линию МФЦ Балашихи нужно ввести добавочный номер 52-201.

При записи на прием сотрудники контакт-центра уточнят у заявителя ФИО, услугу, желаемую дату и время ее получения. После этого клиенту выдадут пин-код, которые необходим для предъявления в МФЦ.