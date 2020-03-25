РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. С начала текущего года жителям подмосковных Люберец выдали девять предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Всего с января по март проведено 150 осмотров земельных участков по обращениям жителей и заявкам служб администрации. По результатам осмотров подготовлены документы для проведения внеплановых выездных проверок соблюдения земельного законодательства.

«Проведены 11 внеплановых и 10 плановых выездных проверок соблюдения земельного законодательства и выполнения ранее выданных предписаний в отношении физических и юридических лиц. Выдано девять предписаний физическим лицам, использующим земельные участки с нарушением земельного законодательства», - говорится в сообщении.

Материалы проверок, на которых выявлены нарушения земельного законодательства, направлены в Росреестр для принятия мер административной ответственности.

«Основными нарушениями являются самовольное занятие территории, а также неиспользование и нецелевое использование земельных участков. Данные нарушения ведут к наложению на граждан административных штрафов от 5 до 10 тысяч рублей или в размере от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей», - отмечается в материале.

Для привлечения к административной ответственности материалы проверок направляются в органы Госземнадзора. Нарушителям выдаются предписания со сроками устранения нарушений. За неисполнение предписаний нарушители привлекаются к административной ответственности.