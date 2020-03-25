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РИАМО
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Александр Манзюк
В целях профилактики от заражения коронавирусом в столичной подземке проводят дезинфекцию тоннелей с помощью промывочных машин, по ночам перегоны между станциями обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
В тоннелях Московского метрополитена распыляют более 90 тонн обеззараживающего состава, рекомендованного Роспотребнадзором.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Используемое средство предназначается также для использования в лечебно-профилактических организациях для обеззараживания, в том числе, хирургических и стоматологических инструментов.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Подвижной состав проходит ежедневную уборку и мойку, в том числе со специальными дезинфицирующими средствами.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Особое внимание уделяют всем элементам, к которым прикасаются пассажиры (ручкам входных дверей, кассовым зонам, турникетным комплексам, поручням эскалаторов).
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РИАМО
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Александр Манзюк
Сотрудники клининговой службы дезинфицируют их чаще - один раз в 1,5-2 часа.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
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