РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. В городском округе Домодедово планируют начать производить медицинские маски, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

В Домодедове в среду обсудили меры поддержки бизнеса в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. На мероприятии присутствовал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, глава городского округа Домодедово Александр Двойных и представители домодедовского бизнеса.

«Мы также ведем работу с домодедовским бизнесом. Это компания «Пелигрин Матен», которая выпускает гигиеническую продукцию. Они сегодня выпускают халаты медицинские, необходимые для работы медиков. Сегодня мы совместно с правительством занимаемся аккредитованием этого предприятия, чтобы через 15 дней привезти оборудование по производству медицинских масок, набираем еще 25 дополнительных сотрудников, надеемся, что через 25 дней мы уже начнем производить на территории Домодедова медицинские маски», - сказал глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

В первую очередь маски будут поступать в медицинские учреждения, а также в компании, которые продолжают работать и оказывать услуги на территории Домодедова.