РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. В подмосковных Люберцах временно закрыли 12 фитнес-центров з-за угрозы распространения коронавируса, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В целях профилактики и предотвращения распространения коронавируса и в рамках постановления главного государственного санитарного врача Подмосковья в Люберцах закрыты бассейны, фитнес-центры и другие объекты физкультуры и спорта с массовым посещением людей. Всего в округе 12 фитнес-центров», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что клубные карты и абонементы будут заморожены и продлены автоматически.

«Понимаю, многих люберчан это известие огорчило, но заниматься спортом можно на улице, а также дома с помощью дистанционных тренировок в режиме онлайн. Тренерам рекомендовано разработать подобные программы, а также предусмотреть бесплатные тренировки на свежем воздухе на период карантина», - заключил Ружицкий.

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