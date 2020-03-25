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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На предприятии по производству одноразовой медицинской продукции в Коломне планируют в несколько раз увеличить объемы выпускаемых товаров.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В Московской области сегодня четыре завода сегодня выпускают маски.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В ближайшее время будет проработан вопрос об увеличении производства в два, а может быть даже и в три раза.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Для увеличения производства планируют повысить размер субсидии по возмещению затрат на покупку нового оборудования.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В какие сроки новую технику доставят на предприятие станет известно до конца этой недели.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Правительству региона важно поддержать завод в Коломне, так как он поставляет маски в аптечные сети Московской области, не завышая цену на свою продукцию.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
По словам генерального директора ООО «Универсал» Всероссийского общества слепых Олега Швейкина, в настоящее время завод выпускает около 15 тысяч товаров в смену.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
«У нас работает 60 человек. Из них половина инвалидов. <...> Мы делаем маски, шапки, бахилы, защитные комплекты. Мы выпускаем в смену порядка 15 тысяч (единиц продукции - ред.). <...> Мы сейчас делаем раз в пять больше, чем делали раньше», - отметил директор завода.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: завод по производству медицинских масок в Коломне
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: изготовление медицинских перчаток на заводе в Коломне
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: изготовление бахил на заводе в Коломне
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: изготовление бахил на заводе в Коломне
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: завод по производству медицинских масок в Коломне
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: завод по производству медицинских масок в Коломне
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: завод по производству медицинских масок в Коломне
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: завод по производству медицинских масок в Коломне
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: завод по производству медицинских масок в Коломне
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: завод по производству медицинских масок в Коломне
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: завод по производству медицинских масок в Коломне
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