«У нас работает 60 человек. Из них половина инвалидов. <...> Мы делаем маски, шапки, бахилы, защитные комплекты. Мы выпускаем в смену порядка 15 тысяч (единиц продукции - ред.). <...> Мы сейчас делаем раз в пять больше, чем делали раньше», - отметил директор завода.