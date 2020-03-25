РИАМО - 25 мар. Полицейские задержали в Подмосковье троих членов этнической группировки, которая организовала крупный канал поставки наркотиков в Россию, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Один из иностранных граждан выполнял роль организатора поставок крупных партий героина в РФ, другой был курьером и перевозил железнодорожным транспортом наркотики в Ярославскую, Волгоградскую и Калужскую области. Сообщница хранила и фасовала героин.

«Подозреваемых задержали в Московской области. При их личном досмотре, а также в тайнике был обнаружен героин общей массой свыше 12,5 килограмма в упаковках со штампами, свидетельствующими о его афганском происхождении», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, во время обыска злоумышленники пытались избавиться от части наркотиков, выбросив их в окно.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, их заключили под стражу.