РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Дом культуры деревни Новосельцево городского округа Мытищи проводит онлайн-фотоконкурс на весеннюю тему до 31 марта, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«На конкурс фотографий «Весна 2020» принимаются фото живой природы, сделанные в марте 2020 года. Сюжет и объект фотографии должны отражать приход весны, например, распускание первоцветов, возвращение перелетных птиц с мест зимовки, строительство гнезд и заселение скворечников, первые насекомые, амфибии и рептилии. Соответствие фотографии тематике определяется учредителями конкурса. В конкурсе может принять участие каждый желающий. Срок приема фото - до 21:00 31 марта», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы фотография попала на конкурс, необходимо прислать ее на электронную почту: levina87@list.ru с пометкой «Весна2020» или в личные сообщения группы «ВКонтакте» ДК «Новосельцево» или в директ Instagram-аккаунта. Один человек может подать на конкурс не более 5 фотографий. Победителем конкурса станет участник, чья фотография по результатам пользовательского голосования наберет наибольшее количество лайков.