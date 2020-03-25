РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Врачи городской больницы №1 подмосковного Красногорска напомнили о важности раннего распознавания инсульта, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской городской больницы №1.

«Важно, чтобы пациент поступил в стационар в так называемый «золотой час» - за 4,5 часа от начала заболевания. Именно в этот период возможно проведение системной тромболитической терапии. Перед проведением процедуры пациент тестируется по нескольким показателям, проверяются сопутствующие заболевания, собирается анамнез по перенесенным операциям, по принимаемым препаратам. Если нет противопоказаний, то пациенту назначается препарат, который растворяет тромб, вызвавший инсульт», - сказал заведующий неврологическим отделением КГБ №1 Максим Сутормин.

В Красногорской городской больнице №1 за день была проведена системная тромболитическая терапия четырем пациентам с ишемическим инсультом.

В отделении реанимации и интенсивной терапии Регионального сосудистого центра КГБ №1 проводят системную тромболитическую терапию при остром нарушении мозгового кровообращения. Эта процедура позволяет стабилизировать состояние пациентов, уменьшить или полностью нивелировать неврологический дефицит.

Только за одни сутки в Красногорскую больницу №1 поступило 12 пациентов с инсультом. Лишь четверым из них скорую помощь вызвали в «золотой час». Им была проведена системная тромболитическая терапия. После наблюдения в течение суток в реанимационном отделении все пациенты были переведены в неврологическое отделение, начаты реабилитационные мероприятия.

«Важно вовремя распознать проявления инсульта, говорят врачи. Если одновременно появились нарушения речи, ослабла рука или нога, невозможно улыбнуться, то необходимо как можно раньше вызвать скорую помощь», - добавляется в материвле.

Инсульт - это нарушение кровообращения мозга. Из-за тромба кровь не поступает к клеткам головного мозга и они погибают. Поэтому важна каждая минута.

«Оказанная вовремя медицинская помощь сократит реабилитационный период и поможет избежать инвалидности», - заключается в сообщении.