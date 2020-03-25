РИАМО-25 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить число коек в больницах для лечения людей, у которых выявили коронавирусную инфекцию, во всех регионах страны, с данным заявлением глава кабмина выступил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусной инфекцией», – сказал Мишустин.

Председатель правительства потребовал от губернаторов предоставить отчет о количестве коек в больницах до 27 марта. Также Мишустин напомнил о строгих наказаниях для региональных властей, в случае если подход к организации больничных мест для зараженных коронавирусом будет происходить безответственно. По его словам, власти регионов должны провести необходимую работу, чтобы быть готовыми оперативно организовать больничные места для больных.

Китайские власти сообщили о вспышке новой коронавирусной инфекции в городе Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент число заразившихся по всему миру составляет более 428 тысяч человек. В России число инфицированных достигло 658 человек.

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