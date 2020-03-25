РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Уличный фонарь отремонтировали в одном из дворов подмосковного Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения на внутридворовой территории. Он отметил, что уличный фонарь не работает на тропинке, ведущей к жилому дому №2А/13 по улице Мраморная.

«Рассмотрев обращение по вопросу устранения неисправности фонарей наружного освещения на улице Мраморная сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению неисправностей проведены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.