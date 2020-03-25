РИАМО - 25 мар. Московский городской суд до 25 июня продлил срок содержания под стражей экс-министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову и пятерым фигурантам уголовного дела о миллиардных хищениях, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«В Московском городском суде рассмотрено ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении Абызова М.А., Пелипасова А.Н., Фрайденберг Г.А., Степанова Н.В., Ильичева С.Н., Русакова М.В. Суд постановил <…> продлить указанным лицам срок содержания под стражей до 25 июня 2020 года», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с сообщниками он похитил 4 миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Деньги вывели за рубеж.

Ранее Басманный суд арестовал банковские счета экс-министра на сумму почти 122 миллиона евро.

Кроме Абызова, фигурантами уголовного дела стали председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, замгендиректора ООО «Ру-Ком» Максим Русаков, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший гендиректор компании «Ру-Ком» Николай Степанов, директор по экономике и финансам компании «РЭМИС» Галина Фрейденберг, экс-гендиректор ОАО «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев.