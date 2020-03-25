РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. В подмосковной Балашихе временно отменили ежегодную диспансеризацию детей-сирот из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В связи с усил­ением профилактических мер временно отменена ежегодная диспансеризация детей-сир­от и детей, оставшихся без попечения родителей. Все выплаты будут начисляться как и прежде в соо­тветствии с уже имею­щимися медицинскими документами в органах опеки. При возникновении вопросов вас всегда готовы проконсультировать в управлен­ии опеки и попечительства дистанционно. Будьте здоровы! Бере­гите детей!» - говорится в сообщении.

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