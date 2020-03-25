РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. В подмосковной Балашихе временно отменили ежегодную диспансеризацию детей-сирот из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«В связи с усилением профилактических мер временно отменена ежегодная диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все выплаты будут начисляться как и прежде в соответствии с уже имеющимися медицинскими документами в органах опеки. При возникновении вопросов вас всегда готовы проконсультировать в управлении опеки и попечительства дистанционно. Будьте здоровы! Берегите детей!» - говорится в сообщении.
Все контакты опубликованы на сайте usynovite.mosreg.ru в разделе «Куда пойти усыновителю?».
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