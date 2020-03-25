РИАМО - 25 мар. Власти Москвы помогут с доставкой дров по льготным ценам горожанам, решившим самоизлироваться на дачах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Порядка 1,9 миллиона москвичей старшего возраста, а также те, кто имеет хронические заболевания, будут обязаны с 26 марта соблюдать домашний режим самоизоляции. Режим продлится до 14 апреля. При этом некоторые решили провести это время на даче.

«Погода обещает быть теплой, но все же пока не май месяц. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам», - написал Собянин на личном сайте.

При потребность в топливе можно будет обратиться по телефону горячей линии: 8-495-870-45-09.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 425 тысяч случаев заражения. В РФ выявлено 658 случаев заражения. За минувшие сутки в Москве зафиксировали 120 новых случаев коронавируса.

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