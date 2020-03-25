РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Качество санитарной обработки подъездов в микрорайоне Южный Балашихи проверили представитель Совета депутатов округа Вячеслав Крылов, вице-президент Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата» Светлана Тананова и местные жители, уборку оценили положительно, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Дополнительные меры по обеззараживанию мест общественного пользования были приняты по поручению министерства ЖКХ Московской области с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Уборка ведется ответственно. Видно, что сотрудники переживают, хотят сделать окружающее пространство чище и оградить жителей домов от возможных неприятностей. На газонах и тротуарах поблизости нет окурков и брошенного мусора», - сказала Тананова.

Она отметила, что люди видят, какие усилия прикладываются к тому, чтобы они жили в чистоте и порядке, и реагируют на это должным образом.

Антибактериальную обработку подъездов проводят ежедневно. В жилых домах с помощью хлоросодержащих средств дезинфицируют первые и вторые этажи, а также кабины лифтов, почтовые ящики, перила, панели домофонов и дверные ручки. Также в чистоте поддерживают прилегающие к дому территории и детские площадки.