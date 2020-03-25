РИАМО - 25 мар. Порядка 770 аппаратов искусственной вентиляции легких планируют дополнительно закупить в Подмосковье для размещения в инфекционных боксах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пока у нас нет тяжелых больных, но мировой опыт показывает, что и мы не сможем избежать того, что нужна будет реанимационная помощь. Для этого мы закупили дополнительно порядка 550 ИВЛ. Этого недостаточно. Совместно с правительством РФ предпринимаем дополнительные меры, чтобы еще порядка 770 приобрести, чтобы оборудовать боксы», — заявил Воробьев.

Он отметил, что в регионе откроют около пяти-семи дополнительных отделений, где данное оборудование будет размещено.

«Медиков набираем дополнительно. Если все эти клиники начнут работать, то нам будут нужны пульмонологи, реаниматологи и другие дополнительные кадры. Это серьезный вопрос, мы над этим работаем», — добавил губернатор.

По его словам, ресурсов на реконструкцию объектов достаточно, главная задача на сегодняшний день — это своевременно укомплектовать учреждения современным медицинским оборудованием.

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