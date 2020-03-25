РИАМО - 25 мар. Для сотрудников Центральной пригородной пассажирской компании планируют закупить еще более 150 тысяч медицинских масок, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«ЦППК усилила меры, которые обычно предпринимает во время вспышек инфекционных заболеваний в связи с пандемией коронавируса. ЦППК продолжит обеспечивать кассиров и кассиров-контролеров масками и в дальнейшем. Кроме того, сотрудникам выдают и антисептики для дезинфекции рук», - говорится в сообщении.

Всего сотрудникам компании было выдано свыше 50 тысяч масок, более 2 тысяч литров антисептиков, а также свыше 11 тысяч пар перчаток.

Пассажиров электричек попросили реже пользоваться наличными, а свой проезд оплачивать бесконтактными способами. Билет можно купить как в кассах и автоматах на станции отправления, так и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

В кассах и билетных автоматах оплатить проезд можно с помощью банковских карт, сервисов Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay.

Кроме того, пассажирам рекомендовали по возможности не ездить в электричках в часы пик.

По последним данным, по всему миру выявлено более 425 тысяч случаев заболевания Covid-2019. В России зафиксировано 658 заразившихся.

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