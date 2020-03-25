РИАМО - 25 мар. На территории Лосиного острова в апреле и мае изучат численность лосей и вальдшнепов на тяге, а также места произрастания первоцветов, говорится в сообщении пресс-службы национального парка.

Кроме того, с апреля по июнь на Яузском водно-болотном комплексе орнитологи проведут регистрацию сроков прилета и гнездования водоплавающих и околоводных птиц и подсчитают выводки водоплавающих птиц.

«Экологический мониторинг ведется в национальном парке практически круглогодично, но наиболее интенсивные исследования планируются на весенне-летний период», - отметил директор «Лосиного острова» Рустам Якубов.

Результаты всех исследований специалисты занесут в карточки встреч животных, полевые дневники и ведомости, а затем тщательно обработают. Эти исследования нужны для создания научной основы для сохранения природных комплексов национального парка.

Национальный парк «Лосиный остров» временно приостановил все экскурсии до 10 апреля в связи с угрозой распространения Covid-2019.

Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. На данный момент в разных странах мира зафиксировано свыше 425 тысяч случаев заражения. В России зафиксировано 658 пациентов с диагнозом Covid-2019.

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