РИАМО - 25 мар. Старт продаж туров на зарубежные направления в лучшем случае начнется в июле, в худшем — в сентябре, сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе онлайн-конференции.

«По оценке наших аналитиков, отложенный спрос на зарубежных направлениях может превысить даже наши самые радужные надежды, вопрос лишь в том, когда он наступит. По пессимистическому прогнозу наступит к сентябрю, по оптимистическому прогнозу уже в июле начнутся первые продажи на зарубежные направления», - сказала Ломидзе.

По ее словам, на фоне пандемии коронавируса вырос спрос на внутренние направления. Россияне активно бронируют туры на курорты Черноморского побережья. Особым спросом пользуются Сочи и Крым.

«Иными словами, когда никто не может ответить на вопрос, когда это закончится, наши туристы уверены, что в июле и в августе они точно смогут отдохнуть на Черноморском побережье России», - заключила Ломидзе.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 425 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 658 случаев заражения.

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