РИАМО - 25 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду проверил ход ремонта лечебных корпусов для размещения инфекционного отделения для заболевших коронавирусной инфекцией, корпуса планируют открыть в Одинцовском городском округе в начале апреля, передает корреспондент РИАМО.

Ранее в учреждении находилась городская клиническая больница №45. Теперь она станет филиалом ГАУЗ МО «Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации по пульмонологии аллергологи и терапии». В первом корпусе будет 114 коек, из них 35 реанимационных. Во втором – 346. Всего будет организовано более 200 рабочих мест.

«У нас в области 2,7 тысячи инфекционных коек, но в связи с распространением коронавируса делаем дополнительные 1,2 тысячи коек. <...> Наша задача — в короткий срок нарастить мощности. И 4-5 апреля все объекты, которые мы сейчас посетили, будут сданы», — сказал Воробьев.

Он добавил, что все корпуса оборудованы отдельными боксами и вентиляцией. Проведена полная реконструкция, будет около 500 мест.

Губернатор отметил, что данная больница исторически была предусмотрена для пациентов с заболеваниями легких. Помимо аппаратов искусственной вентиляции, в корпусе будет располагаться компьютерная томография (КТ).

«При этом необходимо удовлетворить все требования, которые предъявляют к инфекционным больницам. Здесь есть все необходимые врачи, будем еще набирать <...> Сейчас главная задача — поставить оборудование», — заключил Воробьев.

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